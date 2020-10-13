Гороскоп на 14 октября: Близнецам нужно найти баланс, Девы окажутся в тупике, а здоровье Водолеев начинает приходить в норму

Овен

Существует некоторая вероятность того, что дома у Овнов сложилась напряженная обстановка. Выражайте свое мнение и накопленные претензии предельно осторожно.

Телец

Кажется, что ваш разум не контролирует ваши действия, Тельцы. Вы много работали и достигли своего предела. Звезды советуют отдохнуть.

Близнецы

Возможно, вы или тратили, или копили слишком много денег, Близнецы. Понятно, что необходим поиск баланса.

Рак

Вы с нетерпением ждали момента, чтобы погрузиться в новые приключения, Раки. Момент почти настал – теперь в вашем распоряжении есть стратегия, цель и средства. Осталось начать и сделать.

Лев

Если Львы в данный момент чувствуют себя усталым и раздражительным, знайте, что это нормально. Возможно, вы прожили несколько напряженных недель. Пора отдохнуть.

Дева

Зашедшие в тупик Девы должны поступить так же, как художник, когда он слишком долго работал над картиной, то есть сделать шаг назад. Вам нужно очистить голову, прогуляться.

Весы

Это подходящий момент, чтобы освободиться от отношений, у которых нет будущего, Весы. Будет нелегко, но вы должны это сделать, иначе будет только хуже.

Скорпион

Несколько дней назад Скорпионы высоко взлетели, быстро добившись большого прогресса, но теперь вы боретесь с сомнениями, которые подрывают вашу уверенность в себе.

Стрелец

Есть вероятность, что сегодня вас будут преследовать мысли о личной жизни, Стрельцы. Возможно, вы хотите испытать нечто новое, но не знаете, как сообщить об этом избраннику.

Козерог

В этот день, как никогда, Козероги будут стремиться избежать повседневной рутины. Вы жаждете новых ощущений, звуков, лиц и мест, но вас держат на поводке ваши обязанности.

Водолей

Вы, наконец, поправляетесь, Водолеи. Незначительные недуги, которые тревожили вас еще недавно, начинают отступать. Входите в привычный темп жизни постепенно, не сразу.

Рыбы

Вы чувствуете себя сегодня немного не в своей тарелке, Рыбы? Виной всему эмоциональные потрясения, которые вы пережили за последнее время. Нужно время, чтобы оправиться.

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