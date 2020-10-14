Гороскоп на 15 октября: Тельцы могут взлететь по карьерной лестнице, Скорпионы займутся домом, а Рыбы узнают нечто о своем будущем

Овен

Друг может показать вам фотографию человека, к которому у Овнов возникнет влечение. Также вам расскажут об этой удивительной личности. Решение за вами.

Телец

Некоторые ваши достижения могут помочь вам взлететь по карьерной лестнице, Тельцы. В недалеком будущем ваш доход может значительно увеличиться.

Близнецы

Вечером Близнецы могут решить посетить какое-нибудь мероприятие в небольшой группе, возможно, связанное с философскими или духовными вопросами.

Рак

Финансовое положение Раков может значительно улучшиться в результате неожиданного развития событий. Возможно, резко возрастет стоимость некоторых инвестиций.

Лев

Юридический вопрос, решение которого было отложено на неопределенное время, может быть закрыт в этот день, Львы. Скорее всего, все пойдет в вашу пользу.

Дева

Ваша физическая энергия будет на высоком уровне, Девы, поэтому вам не захочется оставаться дома. Потренируйтесь, а затем можете отправиться за город.

Весы

Вас может поразить захватывающий прилив физической страсти, в момент знакомства с новым интересным человеком, Весы. Следите за тем, чтобы не выразить сразу все свои чувства.

Скорпион

Работа по дому в этот день может оказаться в верхней части вашего списка приоритетов, Скорпионы. Не делайте больше работы, чем это необходимо.

Стрелец

Стрельцам, возможно, нужно будет сделать несколько важных телефонных звонков. Вы обязательно донесете свое сообщение, потому что ваши коммуникативные способности очень сильны.

Козерог

Хорошие новости о деньгах могут вызвать волнение в семье Козерогов. Одна из ваших целей может состоять в том, чтобы вложить часть средств в улучшение вашей жизненной ситуации.

Водолей

Новый интригующий сосед, возможно, кто-то, кто вам нравится, может переехать к вам, Водолеи. Разговор, вероятно, начнете вы и получите удовольствие от беседы с ним или с ней.

Рыбы

Ваши интуитивные способности сегодня должны работать на очень высоком уровне, Рыбы. Вы можете непреднамеренно получить позитивные сообщения о своем будущем.

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