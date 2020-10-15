Гороскоп на 16 октября: события дня будут развиваться очень стремительно и для достижения успеха нужно подстроиться под эту скорость

Овен

Не удивляйтесь, если старомодное практическое решение не принесет успеха в этот день, Овны. Это классический случай, когда новая версия должна заменить старую, медленную.

Телец

Тельцы смогут быстро справляться с домашними делами, как молния. Возможно, вы захотите заниматься практически всеми видами деятельности, кроме работы.

Близнецы

Вы, вероятно, впадете в крайности на многих уровнях, Близнецы. В этом дне есть невероятное упрямство, которое заметно по настроению каждого, особенно вашему.

Рак

Возьмите буйную энергию дня и бегите с ней, Раки. Это хорошее время, чтобы встать на ноги и повеселиться. Чем больше вы расслаблены, тем больше будут расслаблены другие.

Лев

Возможно, вас расстроит тот факт, что люди делают что-то поспешно, Львы. Возможно, вам придется принять стремительную энергию дня, чтобы не отставать.

Дева

Окружающие могут в этот день вступить с вами в конфликт, Девы. Скорее всего, проблема будет в том, что все сосредоточены на себе, а вы – больше озабочены коллективом.

Весы

Весы, начните день с улыбки. Ваша щедрость и искренность не останутся незамеченными в такой день. Уделите время эмоциям тех, кого вы любите.

Скорпион

В этот день из ниоткуда может возникнуть напряжение, Скорпионы. Скорее всего, ваши агрессивность и напористость будут на высоком уровне и начнут раздражать окружающих.

Стрелец

Ваш медленный, но настойчивый подход может встретить некоторое сопротивление, Стрельцы. Люди могут требовать больше вашего времени и энергии.

Козерог

Это потрясающий день для вас, Козероги, и вы обнаружите, что быстрый темп дня подходит для того, что вы намерены сделать. В воздухе витает общее ощущение величия.

Водолей

Сделайте все возможное, чтобы не отставать от скорости этого дня, Водолеи. Все может двигаться быстро. Это один из тех дней, когда другие люди будут настолько озабочены собой, что, вероятно, даже не заметят вас.

Рыбы

Рыбы, сейчас хорошее время, чтобы взять ситуацию под контроль. Вы завершили подготовку, и теперь пришло время применить ваши навыки.

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