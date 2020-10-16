Гороскоп на 17 октября: Овнам будет сложно получить прямой ответ, Весы должны стать лидером, а Козерогами попытаются манипулировать

Овен

В этот день Овнам будет сложно получить прямой ответ. Путь к нему окажется длинным и извилистым, после чего предстоит расшифровать и понять послание.

Телец

Ваша голова должна быть совершенно ясной, Телец, тогда ваши остроумные комментарии будут встречены с признательностью и смехом.

Близнецы

Не беспокойтесь о том, чтобы перепроверять все по несколько раз, Близнецы. В этот день доверяйте людям больше, чем обычно, говорят звезды.

Рак

Раки, возможно, совершат короткую поездку. Может быть вам потребуется выйти из дома и пересечь город. Используйте поездку, чтобы исследовать новые районы.

Лев

Ваш разум может быть возбужден, Львы, поэтому будьте бдительны и открыты для новой информации. Если вы чувствуете усталость, немного вздремните.

Дева

Общение будет идти гладко в этот день, Девы, так что воспользуйтесь этим и расскажите о себе. Для вас сейчас важно наладить связи с другими людьми.

Весы

Не позволяйте страху неудачи сдерживать вас, Весы. Станьте лидером, а не следуйте за ним. Избавьтесь от всех страхов и возьмите свою судьбу под контроль.

Скорпион

В вашем мозгу пробегают сильные мысли. Вы обнаружите, что эта информация может вас трансформировать, Скорпионы. Главное – учиться на опыте других.

Стрелец

Информация, поступающая к вам Стрельцам в этот день, может оказаться ненадежной. Нужные вам ответы придут тогда, когда вы их меньше всего ожидаете.

Козерог

Остерегайтесь манипуляций со стороны другого человека, Козероги. Возможно, кто-то вкладывает вам в рот слова, чтобы заставить вас действовать определенным образом.

Водолей

Информация, которую вы получите, может вас взволновать, Водолеи. Помните, что для начала спора нужны двое. Вы играете равную роль в любых разногласиях.

Рыбы

Ваши слова в этот день будут обладать огромной силой, Рыбы, поэтому будьте осторожны при их использовании. Вы можете не осознавая того манипулировать человеком.

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