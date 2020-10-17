Гороскоп на 18 октября: Тельцов попытаются вывести из себя, Девам будет сложно выполнить необходимые действия, а Водолеям нужно успокоиться

Овен

В мире вокруг Овнов бушует достаточно войн, поэтому вам не нужно все усугублять, внося свои спорные предложения.

Телец

Ваше настроение должно быть неплохим, Тельцы, хотя могут действовать некоторые силы, пытающиеся подорвать это позитивное отношение.

Близнецы

Осознайте, Близнецы, что ваши слова имеют большую силу, поскольку люди все больше стремятся узнать правду.

Рак

Мир и гармония составляют программу этого дня, но есть воинственная сила с твердым намерением разрушить все вокруг. Ракам следует быть внимательными.

Лев

Действительно, у Львов есть предвидение, чтобы оказаться в нужном месте и увидеть все своим глазами. Используйте свои таланты, чтобы найти наилучшее возможное решение.

Дева

Возможно, Девы точно знают что нужно делать, но по какой-то причине требуемые действия может оказаться трудно выполнить.

Весы

Убедитесь, что ваше мнение не потеряно в суматохе дня, Весы. Ваши слова могут не совсем соответствовать тому, что хотят услышать окружающие вас люди.

Скорпион

У вас есть два выбора, Скорпионы. Либо вы прыгайте в гущу беспорядка, либо держитесь подальше от него.

Стрелец

Стрельцы, вы можете стать мирным спасителем, который будет всех успокаивать в этот день. Используйте свою любовь к красоте и гармонии, чтобы вдохновить других сосредоточиться на положительных аспектах.

Козерог

Ваша уникальная способность общаться со множеством разных групп и личностей будет чрезвычайно важна для поддержания моста между враждующими лагерями, Козероги.

Водолей

В этот день будет масса причин для беспокойства, Водолеи. Успокойтесь и будьте уверены, что завтра ситуация обязательно улучшится.

Рыбы

Попытайтесь подняться над потенциальным напряжением и трудностями этого дня, Рыбы. Сделайте себе одолжение и не думайте, что вам придется опускаться до уровня другого.

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