Гороскоп на 19 октября: планы Львов будут нарушены, Скорпионам не помешает дисциплина, а Стрельцы должны избавиться от неуверенности

Овен

Ваше стремление к выполнению задач, Овны, возросло, и вы хотите добиться прогресса. Проблема в том, что действует большая сила, побуждающая вас сбавить темп.

Телец

Ваши способности к равновесию будут подвергнуты испытанию, когда ваше желание бороться вступает в конфликт с потребностью в планировании, Тельцы.

Близнецы

Постарайтесь не слишком поддаваться нерешительности, которая преследует вас, Близнецы. Чем дольше вы стоите на месте, тем труднее будет начать двигаться.

Рак

Ваша нерешительность может стать вашим самым заклятым врагом, Раки. День может быть взрывным – дисциплина вступает в конфликт с потребностью бороться и побеждать.

Лев

Ваши планы встречают жесткое противодействие, Львы. Вы обнаружите, что напряжение возникает по мере того, как вы пытаетесь навязать свою волю другим.

Дева

Высказывание своего мнения сейчас может еще больше разжечь пожар, но, в конечном счете, это к лучшему, Девы. Понадобится проявить сильную волю, чтобы победить.

Весы

Лучший план атаки на этот день – вообще не атаковать, Весы. Вокруг достаточно агрессивности и вам не следует добавлять свою ложку дегтя.

Скорпион

Вам, возможно, придется притормозить, Скорпионы. Ваша нынешняя траектория задевает окружающих вас людей и энергии. Подумайте о более дисциплинированном подходе.

Стрелец

Подумайте, Стрельцы, что вас сдерживало? Боязнь провала? Негативный комментарий от кого-то еще? Не позволяйте неуверенности мешать вашим планам.

Козерог

Дисциплина и твердый план – ваши верные друзья на этот день, Козероги. Замедлите свое движение и подумайте о последствиях своих действий.

Водолей

Вы можете столкнуться с небольшим внутренним конфликтом и не знать, что делать дальше, Водолеи. Оставайтесь спокойны и не принимайте какую-либо сторону.

Рыбы

Рыбам может быть сложно общаться с другими людьми. Люди могут быть нерешительными, но более податливыми. Это хорошее время, чтобы управление на себя.

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