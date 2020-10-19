Гороскоп на 20 октября: Овнам нельзя сомневаться, Ракам нужна стабильность, а Козерогам следует лучше выбирать круг общения

Овен

У вас не должно быть никаких сомнений в том, как поступить, Овны. Не позволяйте неуверенности в себе помешать вам завладеть инициативой.

Телец

Каждый человек в мире особенный, Тельцы, поэтому не ведите себя так, будто бы только вы один уникальный человек.

Близнецы

Ваш корабль, Близнецы, наконец-то заходит в порт после долгого пребывания в бурном море. Расслабьтесь и хорошенько отдохните, ведь скоро обратно на борт и в путь.

Рак

Не позволяйте ситуации выйти из-под контроля в этот день, Раки. Важно, чтобы вы все время поддерживали определенную стабильность.

Лев

К счастью, характер дня удовлетворяет потребности и желания Львов. Вам не нужно будет слишком много работать, чтобы получить то, что вы хотите.

Дева

Работайте над достижением лучшего единства между вами и окружающими вас людьми, Девы. Напомните себе и другим, что каждый уникален и что все должны приниматься одинаково, несмотря на индивидуальные различия.

Весы

Вы почувствуете себя намного лучше, если сделаете в этот день все запланированные дела, Весы. Используйте день продуктивно, чтобы к вечеру возникло чувство удовлетворения.

Скорпион

Возможно, вам стоит отдохнуть в этот день, Скорпионы. Как парусник в штормовом океане, в последнее время вас сильно потрепало, поэтому наберитесь сил.

Стрелец

Ваше мышление будет довольно ясным и рациональным, Стрельцы. Это особенно важно, поскольку другие будут интересоваться вашим мнением по определенным вопросам.

Козерог

Находясь среди негативных людей, вы можете перенять дурные привычки, Козероги. Будьте внимательны, поскольку окружающие судят вас по компании, с которой вы общаетесь.

Водолей

Вам может показаться, что мир во многих ситуациях обрушивается на вас, Водолеи. Отгородиться от всего стеной не выход, поскольку все стены рано или поздно рушатся.

Рыбы

Помните, что вы можете оставаться ответственным только до тех пор, пока окружающие поддерживают вашу личность и ваше лидерство, Рыбы. Избегайте мятежа, заботясь о своих людях.

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