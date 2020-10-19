В Рузаевке 43-летний автомобилист сбил 66-летнюю женщину на пешеходном переходе

В Рузаевке 66-летняя женщина попала под колёса автомобиля на пешеходном переходе.

Утром 16 октября возле дома №171, расположенного по адресу – улица Маяковского, 43-летний мужчина, находившийся за рулем автомобиля марки «Рено-Логан», совершил наезд на 66-летнюю женщину, пересекавшую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пострадавшая была госпитализирована.

В отношении 43-летнего автомобилиста был составлен административный материал.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф