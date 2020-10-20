Гороскоп на 21 октября: Тельцы будут знать все ответы, удача окажется на стороне Дев, а Стрельцам аукнутся ранее проигнорированные проблемы

Овен

Проблемы, которые оставались в стороне, вероятно, выйдут в этот день на передний план, Овны. Есть большая вероятность, что дело дойдет до критической точки.

Телец

Вы могли бы стать тем, к кому в этот день будут обращаться за советом, Тельцы. Вы тот, у кого есть ответы на все вопросы и кто легко может вытащить кролика из шляпы.

Близнецы

Близнецы могут расстроиться, когда обнаружат, что люди не так чувствительны к ситуации и не столь эмоциональны, как вы того хотите. Окружающие будут оперировать фактами.

Рак

Маленькая искра может с легкостью поджечь поле, если оно сухое, Раки. К концу дня может начаться большой «пожар» и вас будут считать одним из «поджигателей».

Лев

Включите какую-нибудь живую музыку, Львы и отбросьте плохое настроение – пришла пора повеселиться. Жизнь должна быть веселой, а не болью и стрессом.

Дева

Мало что сможет остановить Дев, когда вы начнете двигаться. Ваши глаза горят и вы готовы покорить мир. Поверьте в себя, и тогда другие поверят в вас. Удача на вашей стороне.

Весы

Хорошее время, чтобы изложить свои мысли, Весы. Вы можете очень хорошо выразить свою позицию, если будете слушать разум, а не эмоции.

Скорпион

Энергия дня может быть оживленной, что значительно упрощает выполнение составленного вами плана действий, Скорпионы. Объедините свои способности и знания других людей.

Стрелец

Проблемы, которые вы ранее проигнорировали, внезапно увеличились и вышли за все разумные пределы, Стрельцы. Будьте осторожны с тем, что вы говорите.

Козерог

Это потрясающий день для Козерогов. Вы будете ярко светиться, демонстрируя свое истинное внутреннее «я» миру, и найдете радость в самых простых и обычных вещах.

Водолей

Погрузитесь в беззаботное настроение дня вместо того, чтобы утонуть в тяжелых эмоциях, Водолеи. Хорошее время, чтобы заняться своим умом, и не позволять эмоциям командовать.

Рыбы

Ваш оптимизм будет воодушевлять окружающих в этот день, Рыбы. Ваш беззаботный подход идеально подходит для решения любой возникающей проблемы.

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