Гороскоп на 22 октября: Овнам нужно сосредоточиться, переедание опасно для Весов, а Рыбы ощутят стресс из-за давления на работе

Овен

Требования друзей, детей или особенного человека в вашей жизни могут толкать Овнов в разные стороны. Вы можете быть рассеянным, но очень нужно сосредоточиться.

Телец

Доставки, обслуживающий персонал, электронные письма или телефонные звонки могут заставить вас бегать по городу, Тельцы, хотя вы рассчитывали провести тихий день.

Близнецы

Близкий друг может поделиться с Близнецами некоторыми безобидными, но, тем не менее, ложными сплетнями. Проверяйте факты перед тем, как начинать верить во что-то.

Рак

Обычно вы не склонны к бережливости, Раки, но в этот день вы можете переборщить со своими расходами. Постарайтесь сдержать свою импульсивность при совершении покупок.

Лев

Некоторые неудачи, которые вы, возможно, испытали за последние несколько дней, могут заставить вас заняться самобичеванием, Львы. Не зацикливайтесь на ошибках.

Дева

Девы смогут настроиться на мысли и чувства других, но вряд ли вы точно будете знать, как справиться с той или иной ситуацией.

Весы

Звезды советуют представителям знака Весы в этот день не налегать на еду, иначе на следующий день вы можете плохо себя чувствовать.

Скорпион

Слишком сильное давление на работе может вызвать у вас желание отправиться куда-нибудь в одиночестве, Скорпионы. Правда, не стоит пропадать более чем на пару часов, советуют звезды.

Стрелец

Внутренний конфликт в духовных вопросах может заставить Стрельцов усомниться в других убеждениях. Вы можете начать сомневаться практически во всем, поэтому придется перечитать массу литературы.

Козерог

Хотя ваше финансовое положение, похоже, находится на подъеме, вы все равно можете пессимистично и безразлично относиться к деньгам и жизни в целом, Козероги. Поднимите себе настроение.

Водолей

Мелкая и довольно глупая ссора с другом или романтическим партнером может поставить вас в тупик. Побудьте в одиночестве, Водолей, чтобы обрести контроль над эмоциями.

Рыбы

Давление на вас на работе может возрасти, Рыбы. Стрессы, которые вы пережили, могут отрицательно сказаться на вашем здоровье. Потребуется хороший отдых.

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