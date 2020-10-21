Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Ленинского района Саранска отчиталась о результатах работы за девять месяцев нынешнего года.

Количество несовершеннолетних, состоящих на учете в указанной комиссии, составляет 75 человек.

На профилактическом учете в органах системы профилактики состоит 95 семей, находящихся в социально-опасном положении, в них воспитывается 161 ребенок.

За отчетный период было снято с учета по исправлению 24 несовершеннолетних, а также 35 семей.

За девять месяцев было рассмотрено 115 протоколов на несовершеннолетних, наложено штрафов на общую сумму 105560 рублей. В отношении родителей был рассмотрен 161 протокол, наложено штрафов на общую сумму 42660 рублей.

Предложение пройти курс лечения от алкоголизма было направлено 17 подросткам и 8 родителям.

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Источник: adm-saransk.ru