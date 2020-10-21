Стали известны даты проведения итогового сочинения и собеседования по русскому языку для выпускников

Были определены даты проведения итогового сочинения и собеседования по русскому языку для выпускников.

Выпускники одиннадцатых классов в нынешнем году напишут итоговое сочинение 2 декабря. Дополнительные сроки запланированы на 3 февраля и 5 мая.

Для учеников девятых классов итоговое собеседование по русскому языку состоится 10 февраля. Дополнительные сроки назначены на 10 марта и 17 мая.

По информации пресс-службы администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru