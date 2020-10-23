В Саранске пойдет под суд жительница Москвы, обвиняемая в незаконном обороте наркотиков

В Саранске суд вынесет приговор в отношении 29-летней жительницы Москвы, которая обвиняется в незаконном обороте наркотиков.

В ходе предварительного следствия было установлено, что в прошлом году году обвиняемая, действуя в составе организованной группы, создала онлайн-магазин по продаже наркотических средств и психотропных веществ. Девушка предложила своим знакомым, проживающим в Саранске и Новосибирске, заняться незаконным распространением запрещенных веществ. Соучастники обвиняемой систематически приезжали в Москву, где при личной встрече или через так называемые тайники-закладки забирали крупную партию наркотических средств и психотропных веществ. Вернувшись домой, для последующего сбыта они расфасовывали данную партию на разовые дозы.

В январе текущего года в Саранске в момент оборудования очередной закладки был задержан один из участников организованной группы.

В последующем в Москве и Новосибирске полицейские задержали обвиняемую и третьего соучастника.

Также было установлено, что в январе нынешнего года обвиняемая совершила обмен криптовалюты, легализовав порядка 50 тыс. рублей, полученных от продажи наркотиков на территории Саранска.

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Источник: 13.мвд.рф