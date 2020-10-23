В УФСИН РФ по Мордовии было организовано обучение инструкторов-кинологов

Межрегиональный учебный центр УФСИН РФ по Мордовии открыл двери для новой учебной группы.

На обучение прибыли 15 инструкторов-кинологов из нескольких территориальных органов: Нижегородской, Пензенской, Ульяновской областей; республик Мордовия, Татарстан, Чувашия и Удмуртия.

В течение трех месяцев инструкторам-кинологам предстоит приобрести необходимые знания в области физиологических основ поведения и дрессировки собак, методики и техники дрессировки, тактики применения служебных животных, а также приобрести навыки в общем и специальном курсах дрессировки.

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Источник: 13.fsin.su