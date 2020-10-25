С начала 2020 года мошенники похитили у жителей Мордовии более 35 миллионов рублей

В МВД по Мордовии состоялся брифинг, посвященный профилактике мошенничества.

В период с января по сентябрь нынешнего года в Мордовии было зарегистрировано 587 преступлений, совершенных в сфере телекоммуникаций и компьютерной информации, и 490 краж с банковских карт. Общая сумма ущерба, причиненного пострадавшим, составила более 35 млн рублей.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф