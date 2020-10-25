Гороскоп на 26 октября: не самый лучший день для всех знаков, представителей которых ждут неприятные новости, ложная информация и проблемы с техникой

Овен

Проблемы с машинами могут нервировать Овнов в этот день. Некоторые проблемы вы сможете решить сами, но, по крайней мере, одна из них потребует вызова специалиста.

Телец

Тельцы могут встретить новых друзей и услышать новости, которые могут заинтересовать вас. Это день, когда смартфоны и другие портативные устройства очень пригодятся.

Близнецы

Неожиданный визит пары знакомых может перерасти в импровизированную вечеринку, если это возможно. Это могло бы развеселить Близнецов, но будет немного раздражать.

Рак

Одна из ваших жизненных амбиций – быть финансово независимой, и в последнее время Раки, возможно, добились больших успехов в достижении этой цели.

Лев

В этот день Львы могут получить информацию, указывающую на возможную неудачу в финансовом секторе. Однако все не так плохо, как кажется, уверяют звезды.

Дева

Удивительное откровение от друга или знакомого может разбудить чувства Дев, которые поймут, что на самом деле вы не знаете этого человека так хорошо, как думали.

Весы

Ваш разум, Весы, вероятно, будет двигаться со скоростью тысячу км в час. Мысли и идеи появляются в вашей голове так быстро, как капли во время дождя.

Скорпион

Старый друг, которого Скорпионы давно не видели, может внезапно появиться снова, возможно, связавшись с вами через социальные сети. Это может застать вас врасплох.

Стрелец

Неожиданная проблема, возникшая дома, может сильно расстроить Стрельцов. Вероятно, это связано с водопроводом, электричеством или каким-либо другим домашним оборудованием.

Козерог

Печальные новости, которые Козероги получат издалека, например, по телефону или электронной почте, могут отправить вас в штопор. Звезды советуют проверить все факты.

Водолей

Компьютерные сбои или банковские ошибки могут стать причиной поступления к Водолеям ложной информации о ваших финансах. Уточните лично все интересующие вас сведения.

Рыбы

Вы и кто-то из ваших близких можете не соглашаться по вопросу, который сильно волнует Рыб. Упрямая гордость с обеих сторон может помешать вам найти компромисс. Звезды советуют уступить.

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