К жителям Саранска, которые не предоставляют доступ к кранам Маевского, может прийти полиция

Во время оперативного совещания, которое прошло в администрации Саранска 26 октября, был обсужден ход отопительного сезона.

Было отмечено, что от населения поступают единичные заявки на некачественное теплоснабжение, которые чаще всего связаны с завоздушенностью стояков.

Была подчеркнута недопустимость того, чтобы жители верхних этажей не предоставляли доступ в свои квартиры, если там установлены краны Маевского. Например, собственник одной из квартир МКД №11 по улице Заводской так и не пустил представителей управляющей компании в свое жилье для устранения завоздушенности стояка. Домоуправлению пришлось провести дополнительные мероприятия в элеваторном узле для нормализации теплоснабжения всего дома.

Мэр Саранска Пётр Тултаев заявил, что упомянутые вопросы нужно решать совместно с полицией, а также отметил, что стравливание воздуха в квартирах, где установлены краны Маевского, является необходимостью, которую должны понимать горожане.

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Источник: adm-saransk.ru