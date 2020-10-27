Гороскоп на 28 октября: Овны могут загрустить, посторонний человек окажет помощь Девам, а Стрельцы и Козероги возьмут на себя дополнительные обязательства

Овен

Телефонный разговор с кем-то, кто живет далеко, может вызвать у вас некоторую грусть, когда вы вспомните, как сильно скучаете по этому человеку, Овны.

Телец

В этот день Тельцы могут пребывать в задумчивом и медитативном настроении. Это идеальный день, чтобы остаться дома, расслабиться и насладиться собственной компанией.

Близнецы

Обязательства перед друзьями и группами могут помешать времени, которое вы хотите провести со своим избранником, Близнецы. Найдите время для любимого человека вечером.

Рак

Вы можете проснуться и решить, что ваш дом полностью разрушен. Желание провести день, убирая и приводя в порядок свой дом, может оказаться почти навязчивым, Раки.

Лев

Дополнительное время и внимание, которые вы уделяли своей карьере, должны окупиться сейчас. Однако Львы вряд ли будут почивать на лаврах.

Дева

Девам, которых оставили на день родные и близкие, может помочь с делами посторонний человек. Также могут потребовать внимания такие вопросы, как семейный бюджет.

Весы

Весы могут оказать услугу людям, живущим по соседству. Возможно, вы будете водить людей по магазинам или поможете им с домашними делами.

Скорпион

Кропотливые и искренние усилия со стороны Скорпионов могли привести к недавнему увеличению дохода. Теперь можно подумать о пересмотре бюджета в сторону увеличения расходов.

Стрелец

Чувство долга перед членами семьи, детьми и любимым человеком может побудить Стрельцов взять на себя обязанности, которые вы обычно на себя не принимали бы.

Козерог

Эмоции, связанные с прошлым опытом, могут заставить также Козерогов взять на себя чрезмерные обязанности, особенно в отношении членов вашей семьи.

Водолей

К Водолеям могут прийти родственники или соседи с просьбой об одолжении. Некоторые будут точно знать, на какие кнопки нажимать, чтобы заставить вас делать то, что они хотят.

Рыбы

Из-за временного отсутствия веры в свои способности Рыбы могут не решаться начать проект или взяться за задачу, которую вы обычно спокойно решаете.

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