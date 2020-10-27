Житель Торбеевского района пойдет под суд по обвинению в совершении двух преступлений

В Торбеевском районе суд вынесет приговор в отношении местного жителя, который обвиняется в совершении двух преступлений.

В августе нынешнего года 44-летний житель села Кажлодка и его 38-летний знакомый, проживающий в селе Старые Пичуры, приехали в посёлок Красноармейский, где последний встретился с местным жителем для выяснения отношений. Общение постепенно переросло в драку. Житель села Кажлодка стал разнимать участников конфликта. В определенный момент мужчину ударил ножом знакомый.

После этого обвиняемый покинул место инцидента. Второй участник конфликта также скрылся. Жительница посёлка, случайно обнаружившая пострадавшего, который лежал на земле, вызвала медиков. У 44-летнего гражданина было диагностировано проникающее колото-резаное ранение брюшной полости. Мужчина выжил.

В кратчайшие сроки 38-летний знакомый пострадавшего был задержан. Выяснилось, что мужчина также причастен к краже чужого имущества.

Материалы уголовного дела в отношении обвиняемого в настоящее время находятся на рассмотрении суда.

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Источник: 13.мвд.рф