Жителя Мордовии осудили за незаконный оборот оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ

В Ардатовском районе суд вынес приговор в отношении 55-летнего местного жителя, обвиняемого в незаконном обороте оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.

Стражами порядка было установлено, что в марте 2008 года указанный гражданин, являясь владельцем огнестрельного оружия, в специализированных магазинах приобрел дымный порох промышленного производства, который стал хранить у себя дома. По истечении срока действия разрешения, дающего право на приобретение и хранение огнестрельного оружия, обвиняемый не принял мер к сдаче и уничтожению дымного пороха и в течение нескольких лет продолжал его незаконно хранить в своем доме.

Кроме того, в апреле 2015 года мужчина, обнаружив в сарае знакомого изготовленные самодельным способом пистолет и револьвер, а также 28 патронов, забрал их себе и стал хранить в кладовой своего дома.

В 2018 году обвиняемый принял в дар от неустановленного следствием лица самодельный вкладыш для ствола охотничьего ружья и не менее двух патронов, которые также перенес в подсобное помещение своего дома, где стал хранить.

Решением суда в отношении жителя Ардатовского района была избрана мера наказания в виде 1 года и 6 месяцев лишения свободы условно и штрафа в размере 10 тыс. рублей.

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Источник: 13.мвд.рф