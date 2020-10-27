В Саранске в результате ДТП пострадали два автомобилиста

В Саранске произошло ДТП, в результате которого пострадали два автомобилиста.

Происшествие произошло вечером 26 октября на Северо-Восточном шоссе. По предварительной информации, 30-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки «Рено-Меган», в определенный момент движения допустил выезд транспортного средства на встречную полосу, что спровоцировало столкновение с автомобилем марки «Хендай-Солярис». Затем первую машину отбросило на автомобиль марки «Опель-Антара», двигавшийся во встречном направлении.

Пострадали виновник аварии и 47-летний водитель «Опеля». Пострадавшие доставлялись в одну из больниц Саранска, где им была оказана необходимая медицинская помощь.

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Источник: гибдд.рф