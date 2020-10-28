Гороскоп на 29 октября: Близнецы получат ожидаемое, спокойный день ждет Дев, а Водолеям пора прояснить все детали нового бизнеса

Овен

Овны могут завершить творческий проект, над которым работали какое-то время. Вы будете более чем довольны результатами и вдохновитесь для движения к большему и лучшему.

Телец

Все, кажется, возвращается в нормальное русло после недавнего беспокойного темпа, Тельцы. Жизнь замедлилась, энергия стала более спокойной.

Близнецы

Вы давно ждали письма или звонка от делового или романтического партнера, Близнецы? Если так, то в этот день вы, вероятно, получите ожидаемое.

Рак

Ваше время, Раки, наконец-то стало вашим. Не нужно спешить, не нужно делать срочные звонки, и никто не заглядывает через плечо. Вечером расслабьтесь дома.

Лев

Любовные отношения кажутся более стабильными, Львы. Безопасность окутывает вас, как одеяло. Вы и избранник можете провести вечер, ничего не делая, кроме как быть вместе.

Дева

У вас может не быть особого желания работать, и вы даже можете решить передать свои обязанности, Девы. Расслабьтесь с хорошей книгой и чашкой чая, посмотрите любимый фильм.

Весы

У сообщества может возникнуть проблема, касающаяся вас и ваших соседей, Весы. Что-то требует перемен в вашем районе, и большинство, вероятно, будет настроено решительно.

Скорпион

Звезды говорят, что есть высокая вероятность успеха в любом виде деятельности, который Скорпионы начнут в этот день. Помните, что последнее действие так же важно, как и первое.

Стрелец

Вы хотели пройти определенный онлайн-курс или семинар, Стрельцы? Если так, то это хороший день, чтобы узнать все детали, сделав несколько звонков, и записаться.

Козерог

Решения, касающиеся инвестиций, сбережений или других финансовых вопросов, могут потребовать вашего внимания в этот день, Козероги. Только не паникуйте, делайте все спокойно.

Водолей

Обсуждали ли вы с другом возможность совместного ведения бизнеса, Водолеи? Если так, то пора серьезно обсудить характер бизнеса, структуру и финансовые механизмы.

Рыбы

Вам в последнее время трудно работать над каким-то проектом, Рыбы? Не удивляйтесь, если в этот день у вас откроется второе дыхание. Вы увидите свои задачи с практической точки зрения.

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