В Мордовии пройдет прямая линия по вопросам обеспечения прав и законных интересов осужденных

В УФСИН РФ по Мордовии состоится прямая линия по вопросам обеспечения прав и законных интересов осужденных.

Прямую линию проведут помощник начальника УФСИН РФ по Мордовии по соблюдению прав человека в УИС Сергей Семиков и представительница общественности Галина Шикина.

Задать вопросы можно будет в период с 10:00 до 12:00 по следующему телефонному номеру: 8 (83457) 2-44-29.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su