В Саранске 27-летний парень разъезжал по городу на автомобиле, который находится в розыске

В Саранске 27-летний автомобилист разъезжал по городу на машине, которая находится в розыске.

В ночь на 27 октября на улице Полежаева произошло механическое ДТП с участием автомобилей марок ВАЗ-21102 и «Шкода-Рапид». В ходе проверки документов выяснилось, что государственный регистрационный знак и свидетельство о регистрации второго транспортного средства находятся в розыске.

Для дальнейшего разбирательства 27-летний водитель иномарки был доставлен в ОП №3 УМВД России по Саранску.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф