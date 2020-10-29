Гороскоп на 30 октября: Раки должны принять важное решение, гора окажется выше, чем думали Львы, а Скорпионам нельзя отступать

Овен

Ваши слова могут иметь очень большой вес в этот день, поэтому будьте осторожны с тем, кому и что вы говорите, Овны.

Телец

Остерегайтесь лицемерия, Тельцы. В желании угодить кому-то или не обидеть хорошего человека, вы можете начать говорить им то, что они хотят услышать, а не правду.

Близнецы

Слова, высказанные кем-то из окружающих, могут заставить Близнецов сомневаться в своих планах. Не предпринимайте никаких действий, пока не разберетесь в себе.

Рак

Ракам, возможно, предстоит принять важное решение в этот день. Кто-то проводит черту на песке и предлагает вам пересечь ее. Не ограничивайте свой выбор двумя вариантами.

Лев

Делая еще один шаг вверх, Львы могут осознать, что гора имеет гораздо большую высоту, чем вы это себе представляли.

Дева

Постарайтесь объективно оценивать свои действия, Девы. Пусть чувства, которые вы испытаете в этот день, воспринимает ваше сердце, а не голова.

Весы

Ваши действия, Весы, могут противоречить вашему рациональному мышлению, но это не обязательно плохо. Мысли и чувства в этот день склонны к агрессивному столкновению.

Скорпион

Когда Скорпионы приступают к реализации своего продуманного плана, они сталкиваются с эмоциональными трудностями, слишком сложными для преодоления. Главное не отступать.

Стрелец

То, что, по вашему мнению, происходит в тот день, может быть противоположным тому, что происходит на самом деле, Стрельцы. Потребуется предельная концентрация.

Козерог

Эмоции могут затуманивать ваши мысли, Козероги. Сохранив легкость и энергичность, вы можете упустить суть ситуации. Сделайте паузу, тогда верное решение быстро придет.

Водолей

Даже если Водолеи упустят из виду особенного человека, то знайте, что вы встретитесь в совершенно ином месте и у вас будет достаточно времени, чтобы все разузнать.

Рыбы

Рыбам не стоит паниковать насчет собственного мнения, отличного от вашей группы. Наличие разных точек зрения придает вашей группе гибкость.

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