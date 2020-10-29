В Саранске пойдет под суд 23-летний парень, жестоко избивший собутыльника

В Саранске суд вынесет приговор в отношении местного жителя, который жестоко избил своего собутыльника.

В начале сентября нынешнего года 23-летний житель Саранска, находясь в одной из комнат общежития, расположенного по адресу – улица Т. Бибиной, распивал спиртные напитки в компании нескольких человек. В ходе попойки молодой человек поссорился с ранее незнакомым ему 42-летним мужчиной. По словам обвиняемого, конфликт произошел из-за того, что собутыльник оскорбительно высказался в его адрес. В процессе выяснения отношений молодой человек жестоко избил своего оппонента. После этого пострадавший покинул комнату.

На следующий день 42-летний гражданин обратился в полицию, обнаружив пропажу мобильного телефона. Во время написания заявления мужчине стало плохо. Гражданин был госпитализирован. Медики диагностировали у мужчины закрытый перелом ребер, повреждение легкого, сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму. Все перечисленные повреждения были получены во время избиения.

Стражи порядка задержали 23-летнего горожанина. Молодой человек признал свою вину.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении 23-летнего жителя Саранска находятся на рассмотрении суда.

Что касается кражи мобильного телефона пострадавшего, то было установлено, что к совершению данного преступления причастен 28-летний участник застолья, имеющий судимость.

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Источник: 13.мвд.рф