В Мордовии общественники и полицейские подвели итоги совместной работы по профилактике наркомании среди молодежи

В Мордовии сотрудники правоохранительных органов и представители общественности подвели итоги совместной работы по профилактике наркомании в молодежной среде.

В нынешнем году был проведен ряд совместных профилактических мероприятий, среди которых Международный день борьбы с наркоманией, Международный день защиты детей, социально ориентированные акции «Саранск – здоровый город!», «Чистый город! Здоровый город!», социальная акция «Урок трезвости». Также проводился мониторинг сайтов в целях выявления правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков.

На ближайшее будущее намечены новые совместные мероприятия, в том числе и в дистанционном формате, среди населения Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф