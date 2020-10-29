Долги жителей Саранска за тепло и горячую воду составляют более 180 миллионов рублей

Мордовский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» сообщил, что просроченная задолженность жителей Саранска за тепло и горячее водоснабжение на сегодняшний день составляет 184 млн рублей.

Период неоплаты составляет два и более месяцев.

При возникновении долга со стороны горожан «Энергосбыт Плюс» выставляет красные квитанции, присылает уведомления и смс-напоминания, размещает списки с номерами квартир неплательщиков и суммами долга на информационных досках жилых домов. Если ситуация с оплатой услуг отопления и горячего водоснабжения не меняется, начинается процесс взыскания через суд.

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Источник: vestnik-rm.ru