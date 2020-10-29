В Саранске в скором времени появятся улица Владимира Ромашкина и Ключаревское шоссе

В скором времени Саранске появится улица Владимира Ромашкина, который стоял у истоков основания фольклорного коллектива «Торама».

Указанная улица появится в микрорайоне Юбилейном. Новый адрес будет иметь место в районе улицы Тамбовской.

Также на карте на городе появится Ключаревское шоссе. Так была названа дорога, которая соединяет улицу Полежаева с западной границей Саранска.

Соответствующие решения недавно были приняты городскими депутатами.

По информации пресс-службы администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru