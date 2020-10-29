Гороскоп на ноябрь 2020 года: Овнов ждет новый путь, хороший план станет залогом успеха Близнецов, а Стрельцы должны будут сделать важный выбор

Овен

Может оказаться, что Овны в основном двигались в неверном направлении, поэтому данный месяц как нельзя лучше подойдет для выбора нового пути, смены работы или рода деятельности. Добиться успехов поможет присущая Овнам ответственность, но даже неудача сможет дать опыт и чему-то научить.

Совместимость: любовь – Водолеи, дружба – Львы, карьера – Скорпионы.

Телец

Тельцы должны начать вести себя наилучшим образом, чтобы сотворенное вами зло или негатив не вернулись к вам бумерангом в самом конце года. Особенно хорошим должно стать ваше отношение к родным и близким, говорят звезды, которые также напоминают, что умножившись вернутся и добрые дела.

Совместимость: любовь – Водолеи, дружба – Львы, карьера – Скорпионы.

Близнецы

Успехи Близнецов в новом месяце сильно зависят от хорошо составленного плана действий. При этом следует учитывать, что составление планов возможно не только на недели и дни, но даже на конкретные часы. Еще один фактор, который поможет достичь успехов, это спокойствие.

Совместимость: любовь – Рыбы, дружба – Львы, карьера – Стрельцы.

Рак

В новом месяце Раки должны держаться вдали от людей с негативной энергетикой, поскольку их влияние будет мешать выполнению ваших планов. Идеальным вариантом станет работа на дому или в одиночестве, но если такое невозможно, то лучше максимально ограничить общение с негативными персонами.

Совместимость: любовь – Рыбы, дружба – Девы, карьера – Стрельцы.

Лев

Звезды предсказывают Львам успехи и достижения при условии, что вы будете пробовать нечто новое – работу, бизнес, обстановку (путешествия), хобби и так далее. Отличное время для того, чтобы завести новый роман или просто познакомиться с новыми людьми. Пребывание в однообразной обстановке крайне нежелательно.

Совместимость: любовь – Близнецы, дружба – Стрельцы, карьера – Рыбы.

Дева

Новый месяц для Дев станет хорошим временем для отдыха, разгрузки и избавления от негативных факторов, отравлявших вашу жизнь в последнее время. Достижение успехов возможно при планировании своих действий, а нервозность и спешка грозят срывом уже почти завершенных проектов.

Совместимость: любовь – Близнецы, дружба – Козероги, карьера – Рыбы.

Весы

Весы должны использовать каждый свободный час и день для отдыха, чтобы успевать набираться сил, поскольку представителей знака впереди ждет очень напряженный месяц. Ревность может поднять свои зеленые глаза и стать причиной разрыва с избранником. Своей половинке следует больше доверять, уверены звезды.

Совместимость: любовь – Раки, дружба – Стрельцы, карьера – Овны.

Скорпион

Если конец нового месяца станет приятным для Скорпионов временем во всех отношениях, то в начале ноября вам придется туго. Обострятся или появятся проблемы со здоровьем, как физические, так и психологические, поэтому главным для вас будет сохранять спокойствие и не рвать жилы ради достижения цели.

Совместимость: любовь – Раки, дружба – Козероги, карьера – Близнецы.

Стрелец

В новом месяце Стрельцам предстоит сделать выбор в пользу одного из кандидатов, претендующих на роль вашей половинки. Выбирать следует со всей тщательностью и осторожностью, даже устраивая проверки, поскольку неверный выбор отразится на вашем будущем самым негативным образом.

Совместимость: любовь – Весы, дружба – Овны, карьера – Раки.

Козерог

Признание своих ошибок и нежелание сваливать вину на других станет спасательным кругом для Козерогов, на пути которых в новом месяце встретится очень много преград и препятствий. Также может помешать поспешность в принятии решений, но в остальном вас ждет хороший месяц.

Совместимость: любовь – Скорпионы, дружба – Тельцы, карьера – Львы.

Водолей

Чтобы Водолеи смогли как можно быстрее справляться с любыми проблемами, вставшими на вашем пути, следует рассчитывать только на себя и свои силы, говорят звезды. Правда, это не означает, что помощь вывсе не придет, просто она не всегда будет вовремя и к месту. Лучшим отдыхом звезды называют ваше любимое занятие, хобби.

Совместимость: любовь – Скорпионы, дружба – Тельцы, карьера – Львы.

Рыбы

Для Рыб начинается месяц встреч с новыми людьми, знакомств, флирта и романтики, говорят звезды. Творческим личностям будет легко даваться работа, для остальных это будет напряженное, но продуктивное время. Выходные же позволят не просто отдохнуть душой и телом, но и накопить интересных идей для новых проектов.

Совместимость: любовь – Скорпионы, дружба – Тельцы, карьера – Львы.

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