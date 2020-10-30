Стала известна информация о работе по взысканию задолженности за ЖКУ в Октябрьском районе Саранска

С начала нынешнего года администрацией Октябрьского района Саранска было подано 44 заявления на выдачу судебных приказов на взыскание задолженности за жилищно-коммунальные услуги.

Управляющими компаниями Октябрьского района за указанный период было подано 675 заявления. Всего за указанный период было подано 719 исковых заявлений и приказов.

Оплачено населением за указанный период в Октябрьском районе было 5,215 млн рублей. Управляющими компаниями было заключено 8 соглашений о реструктуризации долга на общую сумму 102,6 тыс. рублей.

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Источник: adm-saransk.ru