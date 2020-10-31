Гороскоп на 1 ноября: Раков ждет тяжелая работа над отношениями, отчаяние навредит Девам, а Водолеи «утонут» в романтике

Овен

В жизни Овнов внезапно возникнут серьезные проблемы, которые помешают вам обрести покой в этот день. Лучше остаться наедине и найти решение, обратиться за помощью – плохая идея.

Телец

Возможно, вы слишком быстро пытаетесь добраться до конца дороги, не наслаждаясь всеми шагами по пути, Тельцы. Процесс не менее приятен, чем его финальная часть, уверяют звезды.

Близнецы

Близнецам не стоит задумываться над решением проблем, поскольку их не решить с помощью рационального подхода. Доверьтесь своей эмоциональной стороне.

Рак

Вы можете походить на великана, пытающегося подружиться с маленьким насекомым, Раки. Если вы правда хотите быть с сильно отличающимся от вас человеком, то придется серьезно поработать над этими отношениями.

Лев

Звезды советуют Львам относиться к происходящим в этот день событиям с иронией и ни в коем случае не воспринимать их всерьез.

Дева

Решительность – отличное качество Дев, но следует быть очень осторожными, чтобы она не превратилась в отчаяние и агрессию, поскольку тогда вас ждут потери.

Весы

Если вы стремитесь к романтике, Весы, с новым избранником или пытаетесь разжечь огонь страсти с имеющимся, будьте осторожны, так как это может выйти из-под вашего контроля.

Скорпион

Скорпионам предстоит выяснить отношения со своим избранником, с которым у вас обнаружатся серьезные разногласия по ряду важных вопросов.

Стрелец

Что-то или кто-то явно не хочет, чтобы Стрельцы продолжали свой путь. Возможно, он или она боятся, что вы откроете для себя совершенно новую страсть в жизни.

Козерог

Козерогам, выдающим грубый комментарий или распространяющим неприятный факт о ком-то другом, следует посмотреть на себя со стороны и решить, каким человеком вы хотите быть.

Водолей

Когда дело доходит до романтики, ваше тело сегодня склонно превращаться в желе. Вы можете быть настолько эмоциональны, что не сможете мыслить рационально, Водолеи.

Рыбы

Рыбы должны понимать, что они не завладели людьми, даже если те согласились следовать за вами. Они ваши компаньоны, но не слуги и не рабы.

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