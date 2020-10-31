В Мордовии прошел онлайн-брифинг по вопросам оборота гражданского оружия

В пресс-центре ГУ МВД РФ по Мордовии состоялся онлайн-брифинг по вопросам оборота гражданского оружия.

Начальник ООДУУПиПДН МВД Юрий Ярлушкин напомнил жителям Мордовии о проведении профилактической акции под названием «Оружие-2020», а также отметил, что за добровольную сдачу разного вида оружия и боеприпасов предусмотрено вознаграждение.

Также было отмечено, что за совершение большинства преступлений, которые касаются незаконного оборота оружия, может быть привлечено к ответственности любое лицо, достигшее 16 лет.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф