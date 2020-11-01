Гороскоп на 2 ноября: Овнам следует вызвать профессионала, проблемы с деньгами ждут Близнецов, а Рыбы будут очень увлечены

Овен

В доме Овнов могут возникнуть проблемы с электричеством или водопроводом. Не пытайтесь исправить это самостоятельно, вызовите профессионала.

Телец

Звезды советуют Тельцам Будь быть в этот день ближе к дому. Слишком много времени в машине может привести к стрессу или, в крайнем случае, даже к незначительной аварии.

Близнецы

Ситуация с деньгами для Близнецов может ухудшиться в этот день. Не срывайтесь из-за этого. Используйте всю финансовую смекалку, чтобы все исправить.

Рак

Проверьте свой дом, Раки, чтобы убедиться, что все в рабочем состоянии. Есть признаки того, что могут существовать небольшие проблемы, которые необходимо заранее выявить и устранить.

Лев

Львам по возможности лучше держаться поближе к дому в этот день. Гневное письмо или звонок могут испортить вам настроение. Такие дни не для общения.

Дева

Навыки Дев должны помочь вам исправить ошибку, которая привела к печальным последствиям, вследствие чего вы будете беспокоиться о своих финансовых делах.

Весы

Физическая энергия представителей знака Весы будет очень высока в этот день. Ваше желание потренироваться может привести к травме, будьте осторожны.

Скорпион

Это не лучший день для прогулок, Скорпионы, потому что путешествия любого рода могут создать проблемы. Это также плохой день для планирования или начала отпуска.

Стрелец

Если друг или знакомый в этот день даст Стрельцам совет относительно денег или инвестиций, не принимайте его. Следование примеру этого невежественного человека приведет вас к катастрофе.

Козерог

Не лучший день для общения с коллегами или знакомыми, Козероги, поскольку в разговорах в основном будут сплетни, ложь и манипуляции. Оставайтесь при своем мнении, но не высказывайте его вслух.

Водолей

Отличный день для отдыха, Водолеи, особенно если вы накануне много работали или тренировались. Не следует начинать или планирует отдых в этот день.

Рыбы

Рыбы почувствуют себя невероятно увлеченными. Возможно, вы захотите установить связь с вашим избранником, но обстоятельства помешают вам.

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а еще Гороскоп на 2020 год: Львам нужно будет чаще отдыхать, Весы станут примером для окружающих, а Водолеи должны быть осторожны с деньгами