Гороскоп на 3 ноября: Тельцы смогут уладить конфликты, яснее выражаться следует Весам, а Козерогам пора заводить серьезные отношения

Овен

Овны вступают в период сомнений в том, что касается вашей личной жизни. Вы выбрали правильного человека? Насколько искренны его или ее чувства? Следующие два месяца принесут вам ответы.

Телец

В течение месяца у вас, возможно, были проблемы при общении с близкими людьми, Тельцы. Это отличный день, чтобы уладить конфликты.

Близнецы

Близнецы могут осознать, что отдаются себя больше, чем получают обратно от избранника, лишаясь энергии и сил. Нужно хоть раз что-то сделать для себя, говорят звезды.

Рак

Перед Раками открываются новые горизонты. Однако звезды предупреждают, что ваше перерождение будет неполным, как вы четко не определите свои желания.

Лев

Львы сэкономят много времени себе и сил своему избраннику, если просто скажут партнеру, чего хотят от отношений или даже то, что бы вы хотели в них изменить.

Дева

Девы могут изменить некоторые моральные и социальные ценности, которые мешают отношениям. Только будьте осторожны и уважайте частную жизнь близких вам людей.

Весы

Окружающим иногда трудно понять, куда следуют Весы. Вы живете в своем мире, поэтому постарайтесь выражаться как можно яснее, иначе ваши послания останутся без ответа.

Скорпион

В ближайшее время у Скорпионов могут возникнуть сомнения. Не принимайте никаких важных решений относительно своего будущего в этот непродуктивный период.

Стрелец

Стрельцы переживают период, который тесно связан с вашим прошлым. Неудачные отношения все еще преследуют вас и бросают тень на нынешние. Срочно избавьтесь от скелетов в шкафу.

Козерог

Телефонная книга Козерогов полна имен, ваш аппарат звонит не переставая, но вы чувствуете себя одинокими. Пора заводить серьезные отношения.

Водолей

Оглядываться назад – не лучший способ двигаться в будущее, говорят звезды Водолеям. Ностальгия не даст вам ничего, кроме сожалений.

Рыбы

Иногда ваши отношения похожи на магниты, Рыбы. Когда вы хотите сблизиться, другой человек пытается отдалиться от вас.

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