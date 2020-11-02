В Саранске мониторинг соблюдения масочно-перчаточного режима в общественном транспорте продолжается

В администрации Саранска в ходе оперативного совещания, прошедшего 2 ноября, были обсуждены мероприятия, направленные на предотвращение распространения коронавирусной инфекции.

С конца мая в городе было проверено 21747 единиц общественного транспорта, вынесено 11120 замечаний, составлено 133 протокола.

За прошедшую неделю, в том числе в субботу и воскресенье, группами мониторинга городской администрации в ходе проверок общественного транспорта было вынесено 285 замечаний и составлено 6 протоколов.

Что касается такси, то число нарушителей как среди пассажиров, так и среди водителей практически одинаковое.

По информации пресс-службы администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru