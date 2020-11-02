В Чамзинском районе в ДТП с участием легковушки и грузовика пострадала 38-летняя женщина

В Чамзинском районе произошло ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика, в результате которого пострадала 38-летняя гражданка.

Происшествие произошло утром 31 октября на 51-м километре трассы, соединяющей Саранск, Сурское и Ульяновск. По предварительной информации, водитель грузовика марки КамАЗ, совершая обгон, врезался в двигавшийся в попутном направлении легковой автомобиль марки «Лада-Гранта», который обгонял другую машину. После этого легковушка съехала с проезжей части в кювет.

Пострадала 38-летняя пассажирка «Лады». Женщина доставлялась в больницу, где ей была оказана необходимая медицинская помощь.

Водитель грузовика скрылся с места происшествия в неизвестном направлении.

Также читайте о том, что в Темниковском районе ДТП унесло жизнь 42-летнего мужчины.

Источник: гибдд.рф