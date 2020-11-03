Гороскоп на 4 ноября: Раки должны избавиться от лишнего, азарт просыпается в Скорпионах, а Водолеям нужна стабильность

Овен

Овны в этот день смогут найти новых друзей или приятно провести время со старыми. Также вам станут доступны ресурсы для улучшения своего эмоционального благополучия.

Телец

Представьте, что вы придумали и создали продукт, а теперь готовы выпустить его на рынок. Примерно такие же ощущения, но в эмоциональном плане, ожидают Тельцов в этот день.

Близнецы

Для Близнецов изменение планетарной конфигурации предвещает период робости. Вы, вероятно, будете меньше выходить на улицу, но созданные вами отношения будут намного более интенсивными, чем обычно.

Рак

Планетные конфигурации этого дня указывают на хороший момент для избавления от факторов, удерживающих вас от надвигающегося возрождения, Раки.

Лев

Для Львов может наступить очень прибыльный период, говорят звезды. В последнее время вы много работали, и вполне естественно, что вы наконец добрались до этого этапа.

Дева

Возможно, Девы слишком сильно развивают свою независимость. Это уводит вас от людей. Вы должны попытаться смешаться с окружающими и принять участие в деле, которое больше, чем вы.

Весы

Время для поиска Весами пространства, физического или интеллектуального. Возможно, вы задаете себе философские вопросы или думаете о длительном путешествии в будущем.

Скорпион

Путешествуя по морям своей эмоциональной жизни, Скорпионы, вам может показаться, что вы никуда не приплыли, поэтому в вас разгорается чувство азарта, вы хотите быть спонтанными.

Стрелец

Эмоциональная вселенная Стрельцов в этот день снова засияет позитивной энергией. Ближайшие недели многообещающие для вас. Музыка станет ключом к удовольствию и чувственности.

Козерог

Робким Козерогам следует пересмотреть свое отношение к некоторым вещам, чтобы ваше ближайшее будущее превратилось из неопределенного в многообещающее.

Водолей

Активные во всех планах Водолеи должны успокоиться и стабилизировать, укрепить то, что было достигнуто за последнее время, советуют звезды.

Рыбы

Рыбы, разве вы не чувствуете потребность вывести дружбу за пределы поверхностного уровня? Пора выметать паутину из вашей эмоциональной вселенной, чтобы впустить туда солнечный свет.

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