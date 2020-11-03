С начала текущего года на учет нуждающихся в жилых помещениях по Саранску принято 123 семьи

В период с 1 января по 30 октября нынешнего года на учет нуждающихся в жилых помещениях по Саранску было принято 123 семьи.

Семьи были приняты на учет нуждающихся в жилых помещениях по следующим категориям: «многодетная семья» - 33 семьи; «ветеран боевых действий» - 3 семьи; «молодая семья» - 67 семей; «работник бюджетной сферы» - 8 семей; «инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов» - 16 семей; «работник сферы (отрасли) образования, здравоохранения» - 8 семей; «участники, инвалиды ВОВ, вдовы погибших (умерших) участников и инвалидов войны» - 2 семьи; «граждане, подвергшиеся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и приравненные к ним лица» - 1 семья; «работник организации» - 8 семей; «малоимущие граждане, признанные таковыми в установленном порядке» - 6 семей.

По информации пресс-службы администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru