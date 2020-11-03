В Мордовии откроют ещё один госпиталь для граждан, у которых был диагностирован коронавирус

В Мордовии в скором времени откроется ещё один госпиталь для граждан, у которых была диагностирована коронавирусная инфекция.

В ближайшее время будет открыт так называемый ковидный госпиталь на базе больницы №4 в Саранске.

Минздраву Мордовии совместно с главными врачами было поручено провести анализ структуры госпитализаций и маршрутизации больных. Это нужно для грамотного планирования резерва инфекционных коек. Потоки госпитализации должны быть разделены по территориальному принципу.

Стоит отметить, что за последний месяц в республике количество инфекционных коек увеличилось в 2,5 раза.

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Источник: info-rm.com