В Саранске 22-летний парень пойдет под суд по обвинению в незаконном обороте наркотиков

В Саранске предстанет перед судом местный житель, который обвиняется в незаконном обороте наркотиков.

Стражами порядка было установлено, что 22-летний горожанин и два других участника организованной группы, уголовное дело в отношении которых уже рассматривается в суде, посредством интернет-магазина осуществили продажу наркотиков на территории Саранска и других населенных пунктов Мордовии.

В течение месяца указанные граждане организовали более 200 так называемых тайников-закладок.

Кроме того, была установлена причастность обвиняемого к легализации денежных средств, полученных от продажи наркотиков.

Материалы уголовного дела в отношении 22-летнего парня в настоящее время находятся на рассмотрении Ленинского районного суда Саранска.

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Источник: 13.мвд.рф