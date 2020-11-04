В Мордовии предстанет перед судом жительница Нижнего Новгорода, обвиняемая в краже денег у подруги

В Ардатовском районе суд вынесет приговор в отношении жительницы Нижнего Новгорода, которая обвиняется в краже денежных средств у своей подруги.

Стражами порядка было установлено, что в августе нынешнего года 30-летняя безработная жительница Нижнего Новгорода гостила у своей 26-летней подруги, проживающей в посёлке Тургенево Ардатовского района. В определенный момент владелица жилья вышла в соседнюю комнату. В это время гостья взяла мобильный телефон подруги и через мобильное приложение банка перевела с её счета на свой денежные средства в сумме 6,5 тыс. рублей.

Материалы уголовного дела в отношении жительницы Нижнего Новгорода находятся на рассмотрении суда.

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Источник: 13.мвд.рф