В Мордовии подвели итоги изучения мнения населения о работе правоохранительных органов

В Мордовии были подведены итоги исследования мнения населения о деятельности органов внутренних дел.

В Мордовии в период с 1 августа по 30 сентября текущего года проводилось изучение мнения населения о работе полиции.

Полученные данные свидетельствуют о том, что 65,2% опрошенных (2248 человек) чувствуют себя защищенными от преступных посягательств на их жизнь, здоровье и имущество, 64,4% (2223 гражданина) доверяют полиции в обеспечении личной и имущественной безопасности, 63,7% (2197 респондентов) положительно оценивают работу правоохранительных органов Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф