Житель Саранска был задержан и заключен под стражу по подозрению в убийстве знакомого

В Саранске был задержан и заключен под стражу местный житель, который подозревается в убийстве своего знакомого.

Стражами порядка было установлено, что 10 сентября 31-летний гражданин распивал спиртные напитки в компании своего 32-летнего знакомого. В ходе попойки между мужчинами вспыхнула ссора, во время которой младший участник конфликта убил оппонента. Ночью подозреваемый сбросил тело убитого в пруд. Труп 32-летнего мужчины был обнаружен 28 октября.

В отношении 31-летнего горожанина было возбуждено уголовное дело. В настоящее время мужчина находится под стражей.

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Источник: 13.мвд.рф