Гороскоп на 6 ноября: Овны могут сдать позиции, Ракам лучше не принимать все за чистую монету, а вокруг Стрельцов соберутся одни упрямцы

Овен

В последнее время Овны чувствовали себя более эмоционально, чем обычно. Мощные силы побуждают вас позволить кому-то другому взять бразды правления над конкретным проектом.

Телец

Люди и ситуации, на которые рассчитывали Тельцы, могут неожиданно столкнуться с противодействием. Однако более чем вероятно, что вы сможете принять это спокойно.

Близнецы

Ваше эго, вероятно, в последнее время стало сильным, и вы можете почувствовать дополнительный прилив уверенности в себе, Близнецы.

Рак

Если бы вы знали правду обо всем, что происходит за пределами вашего мира, вы были бы потрясены, Раки. В этот день лучше не принимать происходящее вокруг за чистую монету.

Лев

Не стоит пытаться подогнать людей под шаблон, Львы. Это будет только раздражать других и расстраивать вас. Важно, чтобы вы позволили людям быть теми, кто они есть на самом деле.

Дева

Рассмотрите возможность подписки на какую-нибудь альтернативную рассылку новостей, Девы. Вы найдете удивительную информацию, которую не знает широкая публика. Знание – сила.

Весы

Не ждите, что окружающие обратят внимание на ваши эмоции в этот день, Весы. Несмотря на это вы сможете поладить с любым человеком, которого встретите.

Скорпион

Ваше агрессивное отношение, скорее всего, приведет к ссоре, которую сразу будет трудно уладить, Скорпионы, так как никто не пожелает отступить от своей позиции.

Стрелец

С людьми в этот день может быть трудно иметь дело, Стрельцы. Вскоре вы обнаружите, что они такие же упрямы, как и вы.

Козерог

Ваше эго, Козероги, может испытывать некоторый стресс. Сложность заключается в том, что ощущаемая вами угроза, вероятно, является результатом чего-то даже не совсем реального.

Водолей

У вас может развиться боль в животе, если вы попытаетесь разобраться во всех запутанных проблемах дня, Водолеи. Возможно, вам придется решать слишком много вопросов в одиночку, поэтому даже не пытайтесь.

Рыбы

У Рыб есть большие планы, над которыми вы работали некоторое время. Проблема в том, что возникнет конфликт с кем-то, у кого большее эго, который внезапно захочет кусок пирога.

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