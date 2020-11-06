Гороскоп на 7 ноября: Близнецам стоит еще раз попробовать, заботится о себе Девы должны сами, а Козерогам нужны покой и тишина

Овен

Этот день вряд ли станет главным событием вашей недели, Овны. Это хороший день для определения новых личных и профессиональных целей.

Телец

Возможно, в последнее время вы были слишком упрямыми, Тельцы. Вы делаете все, что хотите, но пришла пора позаботиться о нерешенных денежных вопросах.

Близнецы

Близнецы могут оказаться в ситуации, когда вам нужно будет решить, вступать ли в отношения. Будьте смелыми, пробуйте, а вдруг вы выиграете суперприз.

Рак

Звезды говорят, что это будет отличный день для Раков. Вы не из тех, кто принимает правила или ограничения любого рода, предпочитая вместо этого жить в мире, где нет никаких запретов.

Лев

Важно, чтобы вы отказались от мифа о том, что у вас нет никаких дарований или талантов, Львы. У вас они определенно есть, даже если вы их пока что не обнаружили.

Дева

Если вы ждете, что кто-то придет и удовлетворит все ваши запросы, в частности эмоциональные, то вам придется ждать очень долго, Девы. Берите все в свои руки.

Весы

Если у вас есть дети, их трудности могут напоминать вам ваши собственные, Весы. Постарайтесь помочь своим чадам, но учитывайте разницу в восприятии.

Скорпион

Не тратьте сверх необходимых средств в этот день, Скорпионы! Если знакомые завлекут вас делать покупки, это может иметь катастрофические последствия для ваших финансов.

Стрелец

Сегодня может возникнуть незначительная напряженность, Стрельцы. Близкие вам люди пытаются заставить вас сделать что-то неприятное для вас. Пора освободиться от их влияния.

Козерог

Настроение в этот день может быть угнетающим, Козероги. После того, как вы справились с трудностями последних нескольких дней, вам теперь нужны заслуженные тишина и покой.

Водолей

Плохой день для таких чувствительных людей, как Водолеи. Фактически, тот, кто громче всех кричит и сильнее стучит по столу, вероятно, выйдет победителем в этот день.

Рыбы

Могут обнаружиться некоторые расхождения во мнениях относительно личной жизни, Рыбы. Например, ваш любимый берет больше вольностей, чем вы себе позволяете.

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