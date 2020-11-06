В Мордовии был продлен срок содержания под стражей уроженцев Чечни, обвиняемых в вымогательстве

В Мордовии суд удовлетворил ходатайство о продлении срока содержания под стражей в отношении уроженцев Чечни, обвиняемых в совершении вымогательства и незаконном приобретении и хранении наркотического средства.

В ходе предварительного следствия было установлено, что в начале сентября два уроженца Чечни, проживающие в Москве, по просьбе своей знакомой приехали в Мордовию, где вымогали у её бывшего сожителя, гражданина Узбекистана, полмиллиона рублей. Деньги обвиняемые требовали в качестве возврата долга гражданской супруге. Угрожая ножом, уроженцы Чечни связали пострадавшего скотчем, а затем стали душить шнуром от утюга, требуя передать им упомянутую сумму.

Один из обвиняемых в момент задержания находился в состоянии наркотического опьянения.

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Источник: 13.мвд.рф