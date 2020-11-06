В МВД по Мордовии рассказали об итогах работы по линии борьбы с организованной преступностью

В МВД по Мордовии состоялась пресс-конференция в режиме онлайн с участием заместителя начальника полиции по оперативной работе республиканского МВД Алексея Солдатова и заместителя начальника МОБОП УУР МВД Федора Волгаева.

В ходе указанной пресс-конференции были обсуждены итоги служебной деятельности по линии борьбы с организованной преступностью.

В Мордовии за организацию, руководство и участие в преступных сообществах, бандитизм, убийства, вымогательства, разбойные нападения, незаконный оборот оружия, а также другие тяжкие и особо тяжкие преступления было осуждено свыше 200 участников ОПС на общий срок около 2 тыс. лет лишения свободы.

С начала нынешнего года органами предварительного следствия республиканского МВД было расследовано более 300 преступлений, совершенных в составе организованной группы.

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Источник: 13.мвд.рф