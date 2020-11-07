Гороскоп на 8 ноября: Тельцы могли бы поучиться у других, поменять свои убеждения рискуют Львы, а Стрельцам предстоит сделать ответственный выбор

Овен

В последние несколько дней, Овны, вам везло в финансовом и материальном плане, но этот день станет исключением. Не подписывайте контрактов и не делайте инвестиций!

Телец

Тельцы пытаются всех чему-то научить, даже если видят человека впервые. Для разнообразия попробуйте принять точку зрения других людей.

Близнецы

Ваша жизненная философия проистекает из вашего опыта, Близнецы. Вам было бы интересно расширить свои познания и трансформировать ее в нечто конкретное.

Рак

Не стоит думать, что раздражающие вас мелочи, Раки, мешают увидеть картину нового проекта в целом. Воспринимайте их как ступеньки к этому видению.

Лев

Настал хороший момент, чтобы отказаться от мешающих вам убеждений и моральных ценностей, Львы. Вы сможете оценить, как предвзятые идеи иногда отравляют жизнь.

Дева

Если вы не будете осторожны и сосредоточены на будущем, прошлое, скорее всего, настигнет вас, Девы. Не оглядывайтесь назад, даже если пока что ничего не видите перед собой.

Весы

Настал момент сказать «да» своей судьбе, Весы. Вы немного расстроены, потому что дела идут не так, как хотелось бы, но теперь на вашем пути появились новые возможности.

Скорпион

Не ждите, что в этот день вы встретите партнера своей мечты, Скорпионы. Будет лучше посвятить свою энергию чему-то более реалистичному, например, своим финансам.

Стрелец

Есть вероятность, что недавняя встреча с влиятельным человеком похоронила ваши надежды на новый проект. Вам предстоит решить, Стрельцы, действовать в одиночку или забыть о проекте.

Козерог

Потребности Козерогов в этот день могут не соответствовать потребностям вашего друга или близких, и вы можете чувствовать себя беспокойным из-за этого.

Водолей

В этот день Водолеям будет сложно очаровать кого-либо улыбкой или добиться хоть какого-то подобия гармонии. Более того, трения возникнут даже между вами и самыми близкими людьми.

Рыбы

Стремление к комфорту и к маленьким простым радостям в жизни может подорвать вашу инициативу, Рыбы. В любом случае, это хороший день, чтобы побыть дома и отдохнуть.

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