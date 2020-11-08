Гороскоп на 9 ноября: Овны должны одолеть плохое настроение, увлекательная работа нужна Девам, а Козероги вольны выбрать новое жизненное направление

Овен

Как только Овны справятся со своим плохим настроением, вы получите награды и признание на рабочем месте или в школе. Ваши сила духа и самообладание определят успех.

Телец

Звезды предупреждают Тельцов о том, что юмор в этот день не будет вашей сильной стороной и все попытки пошутить приведут к плачевному результату.

Близнецы

Этот день для Близнецов будет сероват. Вы не сможете найти выход из нынешней ситуации. Также у вас могут быть финансовые или физические проблемы.

Рак

Раки зря тратят свою энергию и знают об этом. Вы изо всех сил стараетесь заниматься делами, но на самом деле вас никогда нет. Вам скучно, и вы боитесь признаться себе в этом.

Лев

Представьте себе, что вы одиноки в этом мире, ничто вас не заставляет и не сдерживает. Исполнив это упражнение, Львы поймут, что вам мешает двигаться вперед.

Дева

Настало время подумать о своей профессиональной ориентации, Девы. Звезды уверены, что ваша работа станет успешной, если вы найдете способы сделать ее более увлекательной.

Весы

Возможно, Весы устали, но вам все равно придется двигаться вперед. Вы вступаете в длительный рабочий период. Сделайте все возможное, чтобы очнуться от недавнего оцепенения.

Скорпион

В течение целого ряда дней, в течение которых ваше терпение было проверено до предела, наступает момент истины, способный закалить или же сломать Скорпионов.

Стрелец

Какими бы соблазнительными ни были перспективы поиграть и повеселиться, Стрельцам придется их игнорировать. У вас просто нет времени на игры, по крайней мере, в этот день.

Козерог

Если Козероги чувствуют, что ваше самовыражение подавляется, тогда, возможно, вам нужно больше времени, чтобы выбрать новое жизненное направление.

Водолей

В этот день Водолеи без труда определят источник ваших проблем. И хорошая новость в том, что это первый шаг к освобождению от них. Ожидайте серьезное сопротивление.

Рыбы

Хотя ваше текущее настроение несколько сдержанное и скромное, Рыбы, вероятно, время от времени испытывают искушение выставлять напоказ свои лучшие стороны.

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